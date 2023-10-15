В общественном транспорте Москвы выросли тарифы на проезд

В Москве и Подмосковье с 15 октября 2023 года увеличились тарифы на метро и пригородные железнодорожные перевозки в соответствии с постановлением правительства Москвы и распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области.
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