Минфин США поддержал действия ООН по возврату украинского зерна на рынок

Правительство Соединённых Штатов Америки выражает крайнюю степень действиям Организации Объединённых Наций, направленным на возможность возобновления в глобальную экономику запасов зерновых, производимых на территории Российской Федерации и Украины.
Правительство Соединённых Штатов Америки выражает крайнюю степень действиям Организации Объединённых Наций, направленным на возможность возобновления в глобальную экономику запасов зерновых, производимых на территории Российской Федерации и Украины.
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