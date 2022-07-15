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Минфин США поддержал действия ООН по возврату украинского зерна на рынок

Минфин США поддержал действия ООН по возврату украинского зерна на рынок

Правительство Соединённых Штатов Америки выражает крайнюю степень действиям Организации Объединённых Наций, направленным на возможность возобновления в глобальную экономику запасов зерновых, производимых на территории Российской Федерации и Украины.

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