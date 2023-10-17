Никто не хочет войны. Война неизбежна?

ГФ

Герман Фролов

На этот раз Путин сказал правду - Россия действительно не хочет войны. Но он не сказал, хочет ли войны он сам. По крайней мере 24.02.2022 он заявил. что именно он отдал приказ о проведении СВО на Украине. Вряд ли он сделал это вопреки своему желанию.