Конфликт грозит выйти за пределы Израиля и сектора Газа Валерий Панов Ближневосточный регион стоит на пороге полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы, отметил по итогам закрытого заседания СБ ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.
Никто не хочет войны. Война неизбежна?
Комментарии
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Светлана
Пока жива пиндосия- мира не будет на планете.
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4 час.
ГФ
Герман Фролов
На этот раз Путин сказал правду - Россия действительно не хочет войны. Но он не сказал, хочет ли войны он сам. По крайней мере 24.02.2022 он заявил. что именно он отдал приказ о проведении СВО на Украине. Вряд ли он сделал это вопреки своему желанию.
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3 час.
Бобкина Татьяна
Какой Вы грамотный политик! Если такие, как Вы принимали решения, то в России сейчас бы хозяйничали американцы, немцы, англичане. Видимо этого Вам не хватает.
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2 час.
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