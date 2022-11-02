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Медведев о том, что посвятил победу в Вене жене и дочери: «Сказал то, что хотел сказать, но намного короче и менее красиво, чем все это было у меня в голове»

Третья ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал то, что посвятил победу в Вене жене и дочери. «Обычно речи у меня получаются, потому что я говорю то, что на самом деле думаю.

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