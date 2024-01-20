России предрекли победу на Украине через несколько недель

Высокопоставленные сотрудники администрации президента США Джо Байдена сообщили членам Конгресса страны, что Россия может победить в конфликте на Украине в течение нескольких недель или месяцев, если Вашингтон не предоставит Киеву новый пакет помощи.
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