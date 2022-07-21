Зарипов о Радулове: «Это человек с интересной хоккейной харизмой. Мы хорошие друзья»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Данис Зарипов считает Александра Радулова человеком с интересной хоккейной харизмой. – Помнится, Радулов всех бесил в Казани, когда попадал «Ак Барс» на «Салават Юлаев» в плей-офф.