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Зарипов о Радулове: «Это человек с интересной хоккейной харизмой. Мы хорошие друзья»

Данис Зарипов считает Александра Радулова человеком с интересной хоккейной харизмой. – Помнится, Радулов всех бесил в Казани, когда попадал «Ак Барс» на «Салават Юлаев» в плей-офф.

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