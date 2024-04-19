Даниэле де Росси: «Италия продолжает выпускать тренеров, которые впечатляют на высоком уровне. Мы помним время, когда наш футбол был лучшим из лучших, но другие лиги шагнули вперед»

Вчера «Рома» прошла «Милан» в 1/4 финала Лиги Европы, победив в ответном матче (2:1, 3:1 – общий). В следующем сезоне Италия получит пять мест в Лиге чемпионов, но если «джалоросси» или «Аталанта» выиграют Лигу Европы и не попадут в первую четверку в чемпионате, то количество команд из Италии увеличится до шести.