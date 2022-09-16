Ирландские врачи извлекли 50 батареек из организма пенсионерки

pxhere.com Необычная пациентка поступила в университетскую больницу Святого Винсента в Дублине. В организме 66-летней женщины были найдены более 50 цилиндрических батареек «пальчикового» и «мизинчикового» размера, пишет Irish Medical Journal.
pxhere.com Необычная пациентка поступила в университетскую больницу Святого Винсента в Дублине. В организме 66-летней женщины были найдены более 50 цилиндрических батареек «пальчикового» и «мизинчикового» размера, пишет Irish Medical Journal.
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