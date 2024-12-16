Дональду Трампу поставлена задача завоевать Центральную Азию. В буквальном смысле

Пресловутое «глубинное государство» Соединённых Штатов ускоряет свои стратегические проекты по колонизации Центральной Азии, поставив перед Дональдом Трампом задачу лично обеспечить Америке силовой, политический и экономический контроль над регионом.
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