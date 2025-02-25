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Владимирские новости

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В Гусь-Хрустальном районе освятили крест и купол для нового храма

В Гусь-Хрустальном районе освятили крест и купол для нового храма

В Гусь-Хрустальном районе освятили крест и купол для нового храма. Обряд освещения проводил благочинный Гусь-Хрустального округа иерей Антоний Савинов В Гусь-Хрустальном районе освятили крест и купол для нового храма, сообщает страница храма Храм Александра Невского и Даниила Московского в ВК.

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