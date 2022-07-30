Незаметный горошек. В чем польза черного перца для здоровья и фигуры

Почти в каждом рецепте мы видим строчку в конце: черный перец и соль по вкусу. И если о нужности и вреде соли говорят и пишут немало, врачи очень часто рекомендуют ограничить употребление соли, слишком большое ее количество вредит состоянию сосудов.