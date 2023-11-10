Дотком: Украиной управляют сумасшедшие люди

Ошибочная политика политиков Киева стоила жизни многим украинцам, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х, комментируя недавнее высказывание президента Украины Владимира Зеленского.
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