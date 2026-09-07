Рекордное падение промышленности Германии за три года

ФРАНКФУРТ (ИА Реалист). Промышленность Германии — флагман европейской экономики — в августе пережила самый сильный обвал производства за последние три с половиной года.
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