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Регионы России

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НМГ приобрела долю в технологической компании «Лайм»

НМГ приобрела долю в технологической компании «Лайм»

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) объявила о завершении сделки по вхождению в уставный капитал компании — владельца билетно-пропускной системы «Лайм».

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