Бывший посол в США Тянькай: Китай не попадет в ловушку прокси-войны на Тайване

Китай не попадет в "ловушку" прокси-войны, Пекин не желает ситуации, когда "китайцы будут убивать китайцев", заявил экс-китайский посол в США (2013–2021), советник государственного Китайского народного института иностранных дел Цуй Тянькай во время конференции Asia Spotlight.