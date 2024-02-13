Бывший посол в США Тянькай: Китай не попадет в ловушку прокси-войны на Тайване

Китай не попадет в "ловушку" прокси-войны, Пекин не желает ситуации, когда "китайцы будут убивать китайцев", заявил экс-китайский посол в США (2013–2021), советник государственного Китайского народного института иностранных дел Цуй Тянькай во время конференции Asia Spotlight.
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