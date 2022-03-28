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Леброн Джеймс стал вторым в истории НБА, кто добрался до отметки в 37 тысяч очков

Леброн Джеймс стал вторым в истории НБА, кто добрался до отметки в 37 тысяч очков

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в воскресенье стал вторым игроком в истории НБА, которому удалось добрался до отметки в 37 тысяч набранных очков за карьеру.

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