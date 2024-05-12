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В Госдуме рассмотрят кандидатуры на посты вице-премьеров

В Госдуме рассмотрят кандидатуры на посты вице-премьеров

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассмотрит предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров РФ в новом составе кабмина, по словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, на это потребуется более 6 часов.

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