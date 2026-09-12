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The Eurasia Daily news agency

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The military expert explained why Kiev concentrates weapons and equipment in the Chernobyl zone

The military expert explained why Kiev concentrates weapons and equipment in the Chernobyl zone

The troops of the Kiev regime are bringing military units, equipment and weapons to the Chernobyl nuclear power plant (Chernobyl NPP) zone in the expectation that Russia will not strike there.

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