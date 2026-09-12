The troops of the Kiev regime are bringing military units, equipment and weapons to the Chernobyl nuclear power plant (Chernobyl NPP) zone in the expectation that Russia will not strike there.
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