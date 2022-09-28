Русская весна

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Бойцы с фронта благодарят читателей и команду «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы с фронта благодарят читателей и команду «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы с фронта благодарят читателей и команду «Русской Весны». На Ваши пожертвования куплены: квадрокоптеры, генераторы, бинокли бронежилеты, несгораемые и сапёрные комбинезоны, шлемы, помогающие сберечь жизни и здоровье наших братьев на передовой.

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