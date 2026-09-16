Медведь ест грибников, лезет в дома и потрошит: причины массового людоедства

Почему медведи стали массово нападать на людей в России? Разбираем причины изменения поведения хищников, последствия климатических сдвигов и человеческого вмешательства в экосистему, а также обсуждаем возможные пути решения проблемы.
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