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Metro Москва

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Медведь ест грибников, лезет в дома и потрошит: причины массового людоедства

Медведь ест грибников, лезет в дома и потрошит: причины массового людоедства

Почему медведи стали массово нападать на людей в России? Разбираем причины изменения поведения хищников, последствия климатических сдвигов и человеческого вмешательства в экосистему, а также обсуждаем возможные пути решения проблемы.

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