Разница в подготовке русского офицера и натовского

Это зависит не от сопромата, а от распяздяйства ....

Александр Салтановский

Зато в рейтингах пиндосовские ВУЗы занимают первые места в мире, а наши, где то там, в самом хвосте! Вопрос в том, кто эти рейтинги мировые составляет?