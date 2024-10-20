Андрей Мартьянов о разнице в подготовке российского офицерского состава и натовского. "Помню эти разговоры, очень хорошо помню.
Разница в подготовке русского офицера и натовского
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Морозов
Это зависит не от сопромата, а от распяздяйства ....
Ответить
8 час.
Александр Салтановский
Зато в рейтингах пиндосовские ВУЗы занимают первые места в мире, а наши, где то там, в самом хвосте! Вопрос в том, кто эти рейтинги мировые составляет?
Ответить
8 час.
Н
Николай
Не зря, после запуска СССР спутника, Дж.Кеннеди сказал: Они победили нас ещё за школьной партой!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии