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Разница в подготовке русского офицера и натовского

Разница в подготовке русского офицера и натовского

Андрей Мартьянов о разнице в подготовке российского офицерского состава и натовского. "Помню эти разговоры, очень хорошо помню.

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Комментарии
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Николай Морозов
Это зависит не от сопромата, а от распяздяйства ....
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8 час.
Александр Салтановский
Зато в рейтингах пиндосовские ВУЗы занимают первые места в мире, а наши, где то там, в самом хвосте! Вопрос в том, кто эти рейтинги мировые составляет?
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8 час.
Н
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