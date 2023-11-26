Третья мировая

«Давайте будем просто воевать» — именно так, если верить главе украинской делегации на переговорах с Россией, отреагировал теперь уже бывший премьер Великобритании Борис Джонсон на предварительные мирные договоренности, достигнутые Москвой и Киевом в феврале-марте 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии