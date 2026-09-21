Существует ли на самом деле «партия мира» в Украине, или это лишь политическая риторика? Какова реальная цена украинского бюджета, где оборонные расходы в девять раз превышают социальные? Почему Запад выделяет деньги только на войну, игнорируя здравоохранение и образование в Украине? И как удары по складам «Квартала 95» и фонду Елены Зеленской изменили риторику Киева? Политолог Читать далее: https://govorit.
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