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Говорит Европа ⚡

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Константин Бондаренко: Бусификация будет продолжаться, потому что никто не сопротивляется

Константин Бондаренко: Бусификация будет продолжаться, потому что никто не сопротивляется

Существует ли на самом деле «партия мира» в Украине, или это лишь политическая риторика? Какова реальная цена украинского бюджета, где оборонные расходы в девять раз превышают социальные? Почему Запад выделяет деньги только на войну, игнорируя здравоохранение и образование в Украине? И как удары по складам «Квартала 95» и фонду Елены Зеленской изменили риторику Киева? Политолог Читать далее: https://govorit.

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