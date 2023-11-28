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Дарвин Хэм о «-44» в матче с «Филадельфией»: «Соперник проявил намного больше желания»

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм после матча с «Филадельфией» (94:138) заявил, что команда не может позволять себе подобные поражения.

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