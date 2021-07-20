РОСБАЛТ

572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Ну и что? Мои дети отдыхали в Крыму. Лагерь на 800 детей, треть переболела и прошла через местный карантин. Как прави...В лагере для дете...
  • Galina Molotskova (Амбросовская)
    Они были одни?На Московском вок...
  • Хакимжон Ходжамов
    Переход на латиницу искусственная проблема для Республики .Почему Каракалпак...

Главу инаугурационного комитета Трампа обвинили в шпионаже в пользу ОАЭ

Главу инаугурационного комитета Трампа обвинили в шпионаже в пользу ОАЭ

В США задержан председатель инаугурационного комитета экс-президента США Дональда Трампа Том Баррак. Его и еще нескольких человек обвиняют в работе на правительство ОАЭ, говорится в сообщении Минюста страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх