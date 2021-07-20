Главу инаугурационного комитета Трампа обвинили в шпионаже в пользу ОАЭ

В США задержан председатель инаугурационного комитета экс-президента США Дональда Трампа Том Баррак. Его и еще нескольких человек обвиняют в работе на правительство ОАЭ, говорится в сообщении Минюста страны.
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