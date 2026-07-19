The aircraft carrier "Charles de Gaulle" studied the situation on Ukraine

The aircraft carrier Charles de Gaulle of the French Navy and its carrier group, which arrived at the French shores after a five-month deployment near the Strait of Hormuz, were involved in a mission to assess the situation on the Ukraine and Lebanon.
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