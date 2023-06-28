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«Чикаго» взял Бедарда под 1-м номером на драфте НХЛ. Клуб 2-й раз в истории выбирал первым

Ранее клуб только один раз в истории распоряжался общим первым выбором на драфте.  В 2007 году «Блэкхокс» выбрали американского форварда Патрика Кэйна, впоследствии выигравшего 3 Кубка Стэнли с командой.

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