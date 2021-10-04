«Известия»: российским банкам предложили запретить страховки при кредитах

В России предложили запретить навязывание страховки при оформлении кредитов, за исключением ипотеки. Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) провела исследование и выяснила, что этим грешат многие банки, написала газета «Известия».
В России предложили запретить навязывание страховки при оформлении кредитов, за исключением ипотеки. Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) провела исследование и выяснила, что этим грешат многие банки, написала газета «Известия».
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