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«Известия»: российским банкам предложили запретить страховки при кредитах

«Известия»: российским банкам предложили запретить страховки при кредитах

В России предложили запретить навязывание страховки при оформлении кредитов, за исключением ипотеки. Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) провела исследование и выяснила, что этим грешат многие банки, написала газета «Известия».

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