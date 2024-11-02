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infoBrics: солдаты ВСУ начали активно переходить на сторону России

infoBrics: солдаты ВСУ начали активно переходить на сторону России

Украинцы не верят, что победят в конфликте с Россией, поэтому активно переходят на ее сторону. Такое мнение выразил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своем материале для сайта infoBRICS.

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