Украинцы не верят, что победят в конфликте с Россией, поэтому активно переходят на ее сторону. Такое мнение выразил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своем материале для сайта infoBRICS.
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