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«Дно и стыд»: Меньшова раскритиковала Лазареву, выступившую на украинском телевидении

«Дно и стыд»: Меньшова раскритиковала Лазареву, выступившую на украинском телевидении

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова резко высказалась относительно появления ее коллеги  Татьяны Лазаревой в одном из шоу на украинском телевидении, в котором та отпускала нелицеприятные шутки в адрес России и ее жителей.

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