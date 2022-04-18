«Дно и стыд»: Меньшова раскритиковала Лазареву, выступившую на украинском телевидении

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова резко высказалась относительно появления ее коллеги Татьяны Лазаревой в одном из шоу на украинском телевидении, в котором та отпускала нелицеприятные шутки в адрес России и ее жителей.
Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова резко высказалась относительно появления ее коллеги Татьяны Лазаревой в одном из шоу на украинском телевидении, в котором та отпускала нелицеприятные шутки в адрес России и ее жителей.
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