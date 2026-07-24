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Русское оружие

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📷❗️Американская фирма X-Bow Systems завершила начальный этап испытаний сверхзвуковой зенитной управляемой ракеты Buckler, предназначенной для поражения БПЛА массой 25–600 кг на высотах до 5500 м.

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