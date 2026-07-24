📷❗️Американская фирма X-Bow Systems завершила начальный этап испытаний сверхзвуковой зенитной управляемой ракеты Buckler, предназначенной для поражения БПЛА массой 25–600 кг на высотах до 5500 м.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📷❗️Американская фирма X-Bow Systems завершила начальный этап испытаний сверхзвуковой зенитной управляемой ракеты Buckler, предназначенной для поражения БПЛА массой 25–600 кг на высотах до 5500 м.