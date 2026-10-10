Венесуэла открыла страну для спутникового интернета Starlink

Венесуэла официально разрешила компании SpaceX VZ, S.C.A. предоставлять услуги спутникового интернета Starlink на всей территории страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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