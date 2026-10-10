Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Венесуэла открыла страну для спутникового интернета Starlink

Венесуэла открыла страну для спутникового интернета Starlink

Венесуэла официально разрешила компании SpaceX VZ, S.C.A. предоставлять услуги спутникового интернета Starlink на всей территории страны.

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