В России прокомментировали оптимизм Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Оптимистичный настрой президента США Дональда Трампа в отношении урегулирования конфликта на Украине стоит поддержать, но это скорее эмоциональная сторона вопроса, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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