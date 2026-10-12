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Газета.ру

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Певец Леонид Агутин поделился редким фото со своей женой Анжеликой Варум

Певец Леонид Агутин поделился редким фото со своей женой Анжеликой Варум

Певец Леонид Агутин порадовал поклонников фото со своей женой Анжеликой Варум. Он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадром с их осенней прогулки по лесу.

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