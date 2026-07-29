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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» мог бы включить Рэшфорда в сделку по хавбеку «Ромы» Коне. Проблема в высокой зарплате Маркуса

Маркус Рэшфорд может отправиться в Италию. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, форвард мог бы присоединиться к «Роме» в рамках сделки по переходу Куадио Коне в « Манчестер Юнайтед ».

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