В поликлинике № 35 Нижнего Новгорода завершился капитальный ремонт

В поликлинике № 35 Нижнего Новгорода на ул. Заярской завершился капитальный ремонт. Работы стоимостью около 7,5 млн рублей проведены по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».
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