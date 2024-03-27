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Нижегородская правда

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В поликлинике № 35 Нижнего Новгорода завершился капитальный ремонт

В поликлинике № 35 Нижнего Новгорода завершился капитальный ремонт

В поликлинике № 35 Нижнего Новгорода на ул. Заярской завершился капитальный ремонт. Работы стоимостью около 7,5 млн рублей проведены по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

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