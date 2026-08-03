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В Египте закрыли бассейн после жалобы россиянки на качество воды

В Египте закрыли бассейн после жалобы россиянки на качество воды

Одиннадцатидневный тур с перелетом и проживанием обошелся паре в 230 тысяч рублей Российская туристка пожаловалась на сильное недомогание во время отдыха в Египте и заподозрила, что причиной могла стать вода в бассейне отеля.

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