От России опять - требуют. Европа внезапно осознала, что без халявной древесины из России (о семикратном вывозе которой так долго брехали либероиды) её древообрабатывающая, мебельная, бумажная и пр.
ВТО- вражеский инструмент против двуличных "друзей"?
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
России давно пора выйти из ВТО, нечего там нам делать... Ну а то что требуют восстановить поставки им древесины, сорри господа для начала верните России и ее гражданам всю собственность и активы, отмените все санкции и прекратите поставки нацистко бандеровско террористическому режиму вооружений. Так же перевести средства на восстановление территорий перешедших под юрисдикцию и которые еще перейдут России... Так что не устраивают такие условия досвидос халява кончилась...
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