ВТО- вражеский инструмент против двуличных "друзей"?

АНГЕЛ АНГЕЛ

России давно пора выйти из ВТО, нечего там нам делать... Ну а то что требуют восстановить поставки им древесины, сорри господа для начала верните России и ее гражданам всю собственность и активы, отмените все санкции и прекратите поставки нацистко бандеровско террористическому режиму вооружений. Так же перевести средства на восстановление территорий перешедших под юрисдикцию и которые еще перейдут России... Так что не устраивают такие условия досвидос халява кончилась...