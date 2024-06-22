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WSJ: Байден сорвал крупную сделку Украины по поставкам СПГ

WSJ: Байден сорвал крупную сделку Украины по поставкам СПГ

Киевскому режиму удалось организовать канал поставки СПГ из Соединённых Штатов Америки в Европейский Регион, чтобы снизить влияние Российской Федерации, но данный план был разрушен главой государства Джозефом Байденом, который запретил реализацию проекта.

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