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Почетный президент РФС Колосков: матч "Динамо" - "Спартак" не был безобразием

Почетный президент РФС Колосков: матч "Динамо" - "Спартак" не был безобразием

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча Пути РПЛ Кубка России, в котором московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак", назвав бело-голубых интеллигентной командной, передает "Евро-Футбол.

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