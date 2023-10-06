Почетный президент РФС Колосков: матч "Динамо" - "Спартак" не был безобразием

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча Пути РПЛ Кубка России, в котором московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак", назвав бело-голубых интеллигентной командной, передает "Евро-Футбол.
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