Терапевт раскрыл, как магнитные бури могут повлиять на здоровье

Терапевт Кондрахин: магнитные бури могут вызвать усталость и сонливость Изменения геомагнитного фона могут вызвать слабость и сонливость у людей с инфекциями, синдромом хронической усталости, а также заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких, сообщил 360.