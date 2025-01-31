Терапевт раскрыл, как магнитные бури могут повлиять на здоровье

Терапевт Кондрахин: магнитные бури могут вызвать усталость и сонливость Изменения геомагнитного фона могут вызвать слабость и сонливость у людей с инфекциями, синдромом хронической усталости, а также заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких, сообщил 360.
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