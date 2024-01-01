Новогодняя охота на «пушечное мясо» (ВИДЕО)

Опубликованы кадры, как украинские военкомы вторглись на горнолыжный курорт в Закарпатье. Сотрудники ТЦК приехали на горнолыжный курорт Драгобрат 1 января, чтобы ловить отдыхающих и расслабившихся в праздничный день украинцев.