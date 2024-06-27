"ВСУ наносят в шесть раз больше ударов": Невозможно сформировать ударный кулак. Наступление заглохло? - Царёв

Считать всерьез этого типа политиком - себя не уважать.

Внук Суворова

Януковичи, Царевы и прочие, безусловно эксперты... в том как страну просрать... сидели бы и молчали, побыл политиком, результат известен, хватит... иди устраивайся на работу...