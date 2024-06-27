Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 454 подписчика

"ВСУ наносят в шесть раз больше ударов": Невозможно сформировать ударный кулак. Наступление заглохло? - Царёв

"ВСУ наносят в шесть раз больше ударов": Невозможно сформировать ударный кулак. Наступление заглохло? - Царёв

Политик Олег Царёв констатировал, что в зоне СВО развернулась настоящая "средневековая война" - солдаты гибнут в 90 процентах случаев, даже не видя врага.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛК
Людмила Кузьмина
Считать всерьез этого типа политиком - себя не уважать.
Ответить
11 час.
Внук Суворова
Януковичи, Царевы и прочие, безусловно эксперты... в том как страну просрать... сидели бы и молчали, побыл политиком, результат известен, хватит... иди устраивайся на работу...
Ответить
10 час.
Л
Людмила
То Мондян, то Царев...ну прямо великие стратеги.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх