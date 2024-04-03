Сийярто заявил, что в ситуации на венгерско-украинской границе есть прогресс

Прогресс в разрешении напряженной ситуации с автотранспортом на границе между Венгрией и Украиной наблюдается, но по вопросу прав венгров Закарпатья необходимо дождаться результатов переговоров рабочей группы.
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