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Сийярто заявил, что в ситуации на венгерско-украинской границе есть прогресс

Сийярто заявил, что в ситуации на венгерско-украинской границе есть прогресс

Прогресс в разрешении напряженной ситуации с автотранспортом на границе между Венгрией и Украиной наблюдается, но по вопросу прав венгров Закарпатья необходимо дождаться результатов переговоров рабочей группы.

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