Хуситы за последние 48 часов провели четыре военные операции с применением баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, сообщил в четверг, 22 октября 2026 года, в Telegram-канале представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа.
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