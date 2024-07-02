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Аналитик Гёктюрк: Турция может предложить провести конференцию по Украине

Турция может предложить провести мирную конференцию с участием всех сторон в рамках стамбульской платформы урегулирования конфликта на Украине Об этом заявил РИА Новости турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan («Родина») Орчун Гёктюрк.

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