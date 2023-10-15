Что такое упражнения Кегеля и как их правильно выполнять

Что это Польза Возможный вред Противопоказания Как правильно делать Комплекс упражнений Ответы на вопросы Что такое упражнения Кегеля Упражнения Кегеля — это один из видов упражнений для мышц тазового дна, который заключается в сокращении и расслаблении мышц.