Что такое упражнения Кегеля и как их правильно выполнять

Что это Польза Возможный вред Противопоказания Как правильно делать Комплекс упражнений Ответы на вопросы Что такое упражнения Кегеля Упражнения Кегеля — это один из видов упражнений для мышц тазового дна, который заключается в сокращении и расслаблении мышц.
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