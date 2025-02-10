В проекте «Культурный марафон» приняли участие около полумиллиона человек

В России завершился «Культурный марафон». Образовательный проект, организованный Яндексом, Минкультуры и Минпросвещения, стартовал в начале лета 2024 года и завершился финальным интерактивным тестом в декабре.
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