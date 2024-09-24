Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 402 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • евгений черкашин
    Какая же все таки тварь этот Иванов.Расстрелять падлу по закону военного времени.Следствие сочло н...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, хорошо, что он не привел осла и не начал его драть вовремя урока. Обычное животное.Ura.ru: в Екатери...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, придется пройти несколько кругов ада и нет гарантии, что будет положительный результат. Только распил б...Матери погибшего ...

Экс-судья РПЛ Федотов: Иванов одним решение загадил матч "Спартак" - "Динамо"

Экс-судья РПЛ Федотов: Иванов одним решение загадил матч "Спартак" - "Динамо"

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов заявил, что арбитр матча между московскими "Спартаком" и "Динамо" Сергей Иванов ошибочно удалил футболиста бело-голубых Эль-Мехди Маухуба на 74 минуте встречи, передает "Чемпионат".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх