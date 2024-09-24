Экс-судья РПЛ Федотов: Иванов одним решение загадил матч "Спартак" - "Динамо"

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов заявил, что арбитр матча между московскими "Спартаком" и "Динамо" Сергей Иванов ошибочно удалил футболиста бело-голубых Эль-Мехди Маухуба на 74 минуте встречи, передает "Чемпионат".
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