Еще один шанс для выпускников: начинается дополнительная сессия БАКа

Сегодня начинается дополнительная сессия бакалаврских экзаменов. На дополнительную сессию зарегистрировались 3288 кандидатов, которые будут сдавать экзаменационные испытания в 14 созданных для этого центрах бакалавриата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии